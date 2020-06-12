В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку обрушился потолок

Сегодня, 09:56

Александр Зуев

0

Image 16+
В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку обрушился потолок
На спящую пенсионерку обрушился потолок

17 июня около пяти утра по местному времени (22:00 мск) в Комсомольске-на-Амуре в жилом доме на Восточном шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Там в одной из квартир обрушился потолок. В тот момент в помещении находились люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Как выяснилось, пострадала женщина 1941 года рождения - ей зажало ногу элементами рухнувшей конструкции. На помощь пострадавшей прибыли спасатели и освободили ее. Женщину вскоре осмотрели медработники. Сообщается, что пострадавшая от госпитализации отказалась.

Позднее стало известно, что в момент обрушения в квартире находился жилец-инвалид. 47-летнему мужчине повезло: он проснулся от треска и поехал в коляске посмотреть, что происходит. В этот момент обрушился потолок и мужчину ударной волной вынесло из комнаты, так что он отделался лишь испугом. Балка рухнула прямо на диван и придавила спящей пенсионерке ногу. Женщину сверху засыпало шлаком из потолка.

По некоторым данным, причиной обрушения стала сгнившая балка. Отметим, после инцидента на место ЧП прибыли представители администрации. Квартиру и дом осмотрела городская межведомственная комиссия, которая сделала вывод: визуально фундамент, дом и стены находятся в удовлетворительном состоянии. Как отметил руководитель комсомольского отряда ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов, в квартире был натяжной потолок, из-за чего опасность заранее увидеть не удалось.

Управляющая компания провела уборку мусора в квартире. Жителям этой квартиры предложили жилье в муниципальном маневренном фонде. После обследования перекрытия и несущих конструкций с фундаментом станет ясно, стоит ли поднимать вопрос о признании дома непригодным для проживания или нет. При первичном осмотре других повреждений не было замечено, пишет РЕН ТВ.

Известно, что дом каменный 1952 года постройки, но перекрытия в нем деревянные. В 2013 году здание попадало в зону наводнения, после чего оно было признано пригодным для проживания. Ранее жильцы дома не жаловались на его состояние.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

12-06-2020, 08:37

В Москве мигрант в кустах у детской площадки изнасиловал лесбиянку

11-06-2020, 15:25

Девушки в бикини в бассейне прокатились по центру Екатеринбурга

10-06-2020, 11:12

В Брянске таксист отказался везти темнокожего студента

10-06-2020, 09:19

Мать и троих детей нашли зарезанными в Элисте

8-06-2020, 21:12

Сыровара Сироту ограбили в Москве

7-06-2020, 15:34

В Иркутске мужчину задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

5-06-2020, 23:33

На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

4-06-2020, 18:27

24-летнего жителя Магадана осудили пожизненно за четыре убийства

4-06-2020, 12:33

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором массово гибнут птицы

3-06-2020, 16:01

В Москве парень избил свою возлюбленную и жестоко изнасиловал ее подругу

3-06-2020, 14:08

В Челябинске охранник магазина избил трансвестита

2-06-2020, 14:49

В США аллигатор съел собаку на глазах у ее хозяйки

1-06-2020, 13:33

В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

30-05-2020, 11:46

В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

30-05-2020, 11:25

В Подмосковье обнаружена свалка дорогих лекарств от рака

29-05-2020, 12:00

Москвичи, загоравшие на крыше банка, задержаны полицией

28-05-2020, 15:03

В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

28-05-2020, 10:33

В Екатеринбурге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей после вспышки коронавируса

27-05-2020, 20:15

В Удмуртии 74-летнюю пенсионерку убили из-за 400 рублей

27-05-2020, 16:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров