В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку обрушился потолок

17 июня около пяти утра по местному времени (22:00 мск) в Комсомольске-на-Амуре в жилом доме на Восточном шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Там в одной из квартир обрушился потолок. В тот момент в помещении находились люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Как выяснилось, пострадала женщина 1941 года рождения - ей зажало ногу элементами рухнувшей конструкции. На помощь пострадавшей прибыли спасатели и освободили ее. Женщину вскоре осмотрели медработники. Сообщается, что пострадавшая от госпитализации отказалась.

Позднее стало известно, что в момент обрушения в квартире находился жилец-инвалид. 47-летнему мужчине повезло: он проснулся от треска и поехал в коляске посмотреть, что происходит. В этот момент обрушился потолок и мужчину ударной волной вынесло из комнаты, так что он отделался лишь испугом. Балка рухнула прямо на диван и придавила спящей пенсионерке ногу. Женщину сверху засыпало шлаком из потолка.

По некоторым данным, причиной обрушения стала сгнившая балка. Отметим, после инцидента на место ЧП прибыли представители администрации. Квартиру и дом осмотрела городская межведомственная комиссия, которая сделала вывод: визуально фундамент, дом и стены находятся в удовлетворительном состоянии. Как отметил руководитель комсомольского отряда ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов, в квартире был натяжной потолок, из-за чего опасность заранее увидеть не удалось.

Управляющая компания провела уборку мусора в квартире. Жителям этой квартиры предложили жилье в муниципальном маневренном фонде. После обследования перекрытия и несущих конструкций с фундаментом станет ясно, стоит ли поднимать вопрос о признании дома непригодным для проживания или нет. При первичном осмотре других повреждений не было замечено, пишет РЕН ТВ .

Известно, что дом каменный 1952 года постройки, но перекрытия в нем деревянные. В 2013 году здание попадало в зону наводнения, после чего оно было признано пригодным для проживания. Ранее жильцы дома не жаловались на его состояние.