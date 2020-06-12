Тело мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленобласти

Сегодня, 16:07

Ольга Громова

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Тело мужчины с женской грудью выловили из реки в Ленобласти
Работают криминалисты

В реке Мга на территории Ленинградской области купающийся одиннадцатиклассник из Петербурга наткнулся на жуткую находку. Он вначале услышал гнилостный запах, а потом увидел проплывающее тело мужчины - без рук, ног и головы, но с «женской» грудью - грудными имплантатами. Об инциденте рассказала «Фонтанка».

По информации издания, личность мужчины пока не установлена, но вскоре станет ясно, кто погиб. Силиконовые имплантаты имеют серийный номер. По факту убийства с расчленением тела возбуждено уголовное дело. К делу привлекли водолазов. Они обследуют район реки, где было найдено обезглавленное туловище мужчины, попробуют отыскать руки, ноги, голову. Также на месте работают лучшие криминалисты области.

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