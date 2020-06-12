В Барнауле на рынке мужчина облил бензином и поджег покупателя

В Барнауле на рынке пьяный мужчина облил бензином покупателя и поджог. Пострадавший сейчас в больнице с ожогами 50 процентов тела, а виновник задержан. По информации «Алтайской правды», этот чудовищный инцидент произошел на рынке, расположенном на улице Попова. Покупатели выбирали товар, когда там появились трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Они спровоцировали словесную перепалку, а затем затеяли драку.

В итоге все закончилось тем, что один из пьяных молодчиков облил бензином покупателя, а потом поджег его. Пострадавший выжил, но получил ожоги 50 процентов тела. Подозреваемый был задержан полицией в одном из дворов города.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.