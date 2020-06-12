В Выборге из Молочного озера выловили труп парня

Сегодня, 14:11

Ольга Громова

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В Выборге из Молочного озера выловили труп парня

В Выборге из Молочного озера водолазы выловили труп 17-летнего парня. Погибший утонул во время купания в водоеме.

В ночь с воскресенья на понедельник в полицию Выборгского района обратился встревоженный молодой человек и поведал, что его приятель зашел в воду озера, чтобы искупаться, но на берег так и не выбрался. Затем к стражам порядка пришла мать юноши и попросила объявить его в розыск.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, полицейские опросили свидетелей и выяснили, что исчезнувший парень отдыхал с друзьями на берегу озера Молочное в поселке Возрождение. Молодые люди в компании выпивали, а после этого, примерно в 10 вечера, он зашел в воду. На берегу так и остались лежать его джинсовые шорты, футболка, кроссовки и смартфон.

Правоохранители привлекли водолазов - в 10.43 утра они на дне озера обнаружили тело пропавшего парня.

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