«Доктор Франкенштейн» Алена Верди умерла в Краснодаре

Сегодня, 11:37

Ольга Громова

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«Доктор Франкенштейн» Алена Верди умерла в Краснодаре
Лже-хирург Алена Верди

В Краснодаре сегодня, 15 июня, скончалась лже-хирург Алена Верди, которую обвиняли в уродовании пациенток. Причина ее смерти станет известна после того, как будет готово заключение патологоанатомов. По данным РЕН ТВ, Алена Верди скончалась в 05.50 утра - в сознание перед смертью она так и не пришла. Она вначале лета впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Ленинском районном суде Краснодара четвертого июня сего года должно было слушаться уголовное дело "пластического хирурга" Антонины Горбуновой (Алены Верди). Слушания были перенесены по причине того, что подсудимая не явилась на заседание.

Чем болела Алена Верди в УФСИН не уточнили, но СМИ узнали, почему она оказалась в больнице. Местное издание «Кубанские новости» со ссылкой на своей источник сообщило, что Антонина незадолго до того, как впала в кому, приняла огромную дозу лекарств. 30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Она была обнаружена без сознания в косметологическом кабинете.

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