Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону произошел чудовищный инцидент. Там ефрейтор 22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России изнасиловал бутылкой сослуживца. Известно, что военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону уже приступил к расследованию уголовного дела.

Как удалось выяснить следствию, в ночь на 1 июня два контрактника Росгвардии устроили застолье на съемной квартире. Около трех часов ночи ефрейтор, видимо, под воздействием алкоголя, засунул заснувшему сержанту-собутыльнику в задний проход горлышко от стеклянной бутылки.

Проснувшись утром, мужчина понял, что с ним произошло что-то неладное и сразу же обратился в волгоградскую клиническую больницу №25. Врачи диагностировали у него рваную рану прямой кишки. Сержанта пришлось госпитализировать в 413-й военный госпиталь Минобороны. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. После того, как о произошедшем узнали в части, у бойца случился нервный срыв.

Вскоре ефрейтора-насильника задержали и в отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Расследованием чрезвычайного происшествия занимается заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Александр Голосов. Вероятно, что и насильника, и его жертву уволят за пьянство, а их непосредственные командиры получат выговоры, пишет Коммерсантъ .

Отметим, что 22-я отдельная бригада оперативного назначения, сформированная 30 сентября 1988 года по приказу министра внутренних дел СССР, участвовала в разрешении карабахского и осетино-ингушского конфликтов, в чеченских войнах, а также антитеррористических спецоперациях в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.