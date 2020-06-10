Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

Сегодня, 08:37

Александр Зуев

0

Image 16+
Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Возбуждено уголовное дело

В городе Калач-на-Дону произошел чудовищный инцидент. Там ефрейтор 22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России изнасиловал бутылкой сослуживца. Известно, что военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону уже приступил к расследованию уголовного дела.

Как удалось выяснить следствию, в ночь на 1 июня два контрактника Росгвардии устроили застолье на съемной квартире. Около трех часов ночи ефрейтор, видимо, под воздействием алкоголя, засунул заснувшему сержанту-собутыльнику в задний проход горлышко от стеклянной бутылки.

Проснувшись утром, мужчина понял, что с ним произошло что-то неладное и сразу же обратился в волгоградскую клиническую больницу №25. Врачи диагностировали у него рваную рану прямой кишки. Сержанта пришлось госпитализировать в 413-й военный госпиталь Минобороны. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. После того, как о произошедшем узнали в части, у бойца случился нервный срыв.

Вскоре ефрейтора-насильника задержали и в отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Расследованием чрезвычайного происшествия занимается заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майор Александр Голосов. Вероятно, что и насильника, и его жертву уволят за пьянство, а их непосредственные командиры получат выговоры, пишет Коммерсантъ.

Отметим, что 22-я отдельная бригада оперативного назначения, сформированная 30 сентября 1988 года по приказу министра внутренних дел СССР, участвовала в разрешении карабахского и осетино-ингушского конфликтов, в чеченских войнах, а также антитеррористических спецоперациях в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Москве мигрант в кустах у детской площадки изнасиловал лесбиянку

Вчера, 15:25

Девушки в бикини в бассейне прокатились по центру Екатеринбурга

10-06-2020, 11:12

В Брянске таксист отказался везти темнокожего студента

10-06-2020, 09:19

Мать и троих детей нашли зарезанными в Элисте

8-06-2020, 21:12

Сыровара Сироту ограбили в Москве

7-06-2020, 15:34

В Иркутске мужчину задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

5-06-2020, 23:33

На Невском проспекте Петербурга студенту выстрелили в голову

4-06-2020, 18:27

24-летнего жителя Магадана осудили пожизненно за четыре убийства

4-06-2020, 12:33

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором массово гибнут птицы

3-06-2020, 16:01

В Москве парень избил свою возлюбленную и жестоко изнасиловал ее подругу

3-06-2020, 14:08

В Челябинске охранник магазина избил трансвестита

2-06-2020, 14:49

В США аллигатор съел собаку на глазах у ее хозяйки

1-06-2020, 13:33

В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

30-05-2020, 11:46

В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

30-05-2020, 11:25

В Подмосковье обнаружена свалка дорогих лекарств от рака

29-05-2020, 12:00

Москвичи, загоравшие на крыше банка, задержаны полицией

28-05-2020, 15:03

В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

28-05-2020, 10:33

В Екатеринбурге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей после вспышки коронавируса

27-05-2020, 20:15

В Удмуртии 74-летнюю пенсионерку убили из-за 400 рублей

27-05-2020, 16:21

В Ярославле чиновник плюнул в россиянина и попал на видео

27-05-2020, 15:47

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров