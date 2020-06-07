В Москве мигрант в кустах у детской площадки изнасиловал лесбиянку

В одном из дворов на западе Москвы мужчина, прибывший в столицу из ближнего зарубежья с целью трудоустроиться, изнасиловал местную жительницу. Преступление было совершено в кустах у детской площадки - туда девушка направилась по естественной нужде. Она лесбиянка, передает Nation-News.ru.

По данным издания, когда 31-летняя женщина возвращалась домой, по пути разговорилась с молодым гастарбайтером. Мужчина выдался ей интересным собеседником, поэтому когда он предложил продолжить беседу за распитием спиртного, москвичка согласилась. Вначале пара побывала в магазине, где закупила алкоголь и закуску, а затем расположилась на детской площадке.

Через некоторое время даме захотелось посетить дамскую комнату. Поскольку таковой поблизости не было, как альтернативу уборной она выбрала ближайшие кусты у детской площадки. Однако мигрант-собутыльник также пошел туда следом. Он набросился на женщину, повалил ее на землю, стянул штаны и изнасиловал. Жертва, завидев прохожего, закричала и вырвалась от насильника. О преступлении она сообщила в полицию. Подозреваемого вскоре задержали.