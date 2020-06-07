Девушки в бикини в бассейне прокатились по центру Екатеринбурга

Похоже, карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, изрядно надоел многим россиянам, и они, вырвавшись на свободу, стали совершать странные поступки. Так, вечером 8 июня группа парней по самому центру Екатеринбурга катала девушек на телеге в бассейне с водой, прикрепленному к жигулям. Всего на телеге находились две девушки в бикини и два парня в плавках. Поездка веселой компании сопровождалась громкой музыкой.

Молодые люди проехали мимо резиденции губернатора по проспекту Ленина. Все происходящее снимали на видео из багажника ВАЗа. Судя по всему участники флэшмоба устали от июньского солнца и решили освежиться. Вскоре полиция остановила шумную компанию, но не за поездку, а за другое правонарушение, пишет Екатеринбург Онлайн . Об этом рассказал организатор мероприятия Михаил. Однако за какое именно нарушение, он не сообщил. Как стало известно, молодые люди готовились к поездке три дня. Между тем в ГИБДД заявили, у них нет данных об этом флешмобе.