Российская «Доктор Франкенштейн» Алена Верди впала в кому

Сегодня, 11:51

Александр Зуев

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Российская «Доктор Франкенштейн» Алена Верди впала в кому

Алена Верди, работавшая в Краснодаре пластическим хирургом без специального образования, которую за шарлатанство в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», находится в коме.  Псевдоврача подключили к аппарату ИВЛ.

Известно, что с марта 2015 года по октябрь 2017-го Верди проводила пластические операции в частной клинике и у себя дома. В результате она изуродовала семь доверившихся ей пациенток. Верди обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» части второй статьи 238 УК РФ). 4 июня в Ленинском районном суде Краснодара должно было состояться первое заседание по громкому делу о лже-хирурге. Подсудимая не явилась, и  слушания  пришлось перенести. Как потом выяснилось, 1 июня Верди попала в отделение анестезиологии-реанимации. На данный момент женщина не может самостоятельно дышать. В связи с этим заседание перенесли на 18 июня.

Напомним,  с марта Верди, которая выдавала себя за опытного пластического хирурга, находилась под домашним арестом. Однако, несмотря на ограничения, ей удавалось свободно перемещаться по городу. Более того, женщина делилась фотографиями своего времяпрепровождения. В Instagram 37-летняя Верди засветилась в качестве модели у одного из краснодарских визажистов. Между тем в УФСИН зафиксировал нарушение режима, после чего направили в суд представление о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения.

Кстати, недавно лже-хирург заявила о своем намерении полностью признать вину в совершенных преступлениях. По ее словам, она решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но должного образования у нее не было. Женщина узнала об одном хирурге и решила практически учиться у него в одной из частных клиник Днепропетровска.

А в 2015 году Верди, осознавая, что опыта у нее мало, начала проводить пластические операции самостоятельно. Она отправилась в Краснодар, где начала работать в одной из частных клиник. При трудоустройстве псевдоврач предоставила липовые документы и стала практиковать в клинике «Эстетик-Мед», пишет КП - Кубань.

Верди была задержана в апреле прошлого года при попытке улететь в Израиль. Ее держали под стражей, но потом отправили под домашний арест.

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