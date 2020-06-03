В Великом Новгороде задержали криминального авторитета Леху Иркутского

Сегодня, 10:50

Ольга Громова

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В Великом Новгороде задержали криминального авторитета Леху Иркутского

В пригороде Великого Новгорода силами сотрудников ФСБ и угрозыска МВД России был задержан криминальный авторитет Алексей Гудына, более известный в криминальных кругах как Леха Иркутский. 46-летнего вора в законе, как сообщает агентство «Прайм Крайм», намерены привлечь к ответственности по сравнительно новой статье УК РФ - 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Алексея Гудыну короновали в ноябре 1999 года в Северной столице России грузинские воры в законе Тенгиз Луарсабишвили, Рауль Кирия, Мераб Асанидзе (Чикора), Георгий Джанезашвили (Амбергич) и другие.

Агентство отмечает, что Иркутский состоял в Братской ОПГ, которая прослыла особо жестокой.

В 2001 году криминальный авторитет, чтобы избежать уголовного преследования, инсценировал собственную гибель и жил после по поддельным документам. Леха Иркутский представлялся Андреем Ильиным и Андреем Сидоренко.

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