В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

Домашний скот на дороге - это опасно. В минувшем году в Калмыкии произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. К счастью, в этих ДТП люди не пострадали, в отличие от животных и автомобилей.

Как сообщают сотрудники региональной дорожной полиции, зачастую избежать столкновения на дорогах не удается, из-за чего водители и пассажиры травмируются и даже погибают.

Полиция Калмыкии проанализировала случаи экстренного торможения транспорта и ДТП с пострадавшими, и выяснила, что неконтролируемый выпас скота и прогона животных через дорогу представляют серьезную угрозу дорожной безопасности, пишет Московский Комсомолец Калмыкия . Не секрет, что собственник животного должен возместить материальный ущерб пострадавшим в ДТП. Поэтому владельцы домашнего скота, по чьей вине случаются дорожные аварии, стараются скрыть свою к ним причастность