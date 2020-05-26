В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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В Петербурге водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся

В Петербурге объявлен в розыск водитель легкового автомобиля, который в субботу, 30 мая, устроил ДТП, сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области.

По данным полицейского главка, авария произошла в 01.05 на границе Петродворцового района города и области близ деревни Марьино. Водитель легкового автомобиля (марка и цвет не указывается) сбил двоих пешеходов на Канатном переулке - неподалеку от завода «Техноэксим». 

Удар был настолько мощным, что один из мужчин умер сразу же на месте происшествия. Второго пешехода госпитализировали в больницу - медики его состояние оценивают как тяжелое.

Водитель после ДТП не остановился и помощь не предложил. Сейчас его и автомобиль разыскивают полицейские.

Также стражи порядка пытаются выяснить личности погибшего и пострадавшего, пишет МК.

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