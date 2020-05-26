В Подмосковье обнаружена свалка дорогих лекарств от рака

Прокуратура Московской области приступила к проведению проверки по факту появления в СМИ сообщений о свалке дорогостоящих лекарств в Сергиевом Посаде. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку после появления информации федерального телеканала об обнаружении под Сергиевом Посадом свалки медицинских отходов», — сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном портале прокуратуры.

Тонны просроченных и очень дорогих лекарств были найдены недавно, выброшенными в поле. Среди них были жизненно важные лекарственные препараты, предназначенные в том числе для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ, передает ura.news. Проверка будет проведена силами сотрудников прокуратуры города, но ее ход поставлен на контроль прокуратуры области.