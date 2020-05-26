В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

В Тынде Амурской области врач-педиатр местной горбольницы заразилась коронавирусом. Однако перед тем, как у нее диагностировали болезнь, медик успела принять около сотни пациентов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

Мэр Тынды Марина Михайлова обратила внимание на то, что педиатр продолжила работу, невзирая на то, что знала, что может быть заражена коронавирусом - у нее был статус «контактный» и она ждала результатов лабораторных тестов на COVID-19. За это время врач-педиатр приняла около сотни пациентов. Теперь все они контактные.

По факту случившегося инициировано эпидемиологическое расследование. Врач-педиатр нынче на амбулаторном лечении. Как пишут РИА Новости со ссылкой на Михайлову, медик не только вела прием в медучреждении, но еще и ходила к людям на дом.