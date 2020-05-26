В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

В Тынде Амурской области врач-педиатр местной горбольницы заразилась коронавирусом. Однако перед тем, как у нее диагностировали болезнь, медик успела принять около сотни пациентов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Мэр Тынды Марина Михайлова обратила внимание на то, что педиатр продолжила работу, невзирая на то, что знала, что может быть заражена коронавирусом - у нее был статус «контактный» и она ждала результатов лабораторных тестов на COVID-19. За это время врач-педиатр приняла около сотни пациентов. Теперь все они контактные.
По факту случившегося инициировано эпидемиологическое расследование. Врач-педиатр нынче на амбулаторном лечении. Как пишут РИА Новости со ссылкой на Михайлову, медик не только вела прием в медучреждении, но еще и ходила к людям на дом.
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