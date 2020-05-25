В Удмуртии 74-летнюю пенсионерку убили из-за 400 рублей

Сегодня, 16:21

Ольга Громова

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В Удмуртии 74-летнюю пенсионерку убили из-за 400 рублей

В Удмуртии убили 74-летнюю пенсионерку. Мотивом страшного преступления, в совершении которого подозревается 27-летний житель Ижевска, стала жажда денег.

По информации управления СКР, молодой человек работал в фирме, которая занималась установкой и обслуживанием пластиковых окон. Однажды, выполняя заказ, он познакомился с 74-летней пенсионеркой. Молодой человек периодически навещал пожилую жительницу Ижевска под предлогом проверки состояния пластиковых окон. Постепенно он втерся в доверие к пенсионерке.

Недавно молодой человек снова заявился к женщине и попросил дать ему денег взаймы. Хозяйка жилища отказала.

«Мужчина вошел в квартиру, напал на нее и привязал к кровати, а также завязал петлю на голове и шее женщины. Затем он обыскал квартиру и обнаружил деньги в сумме 400 рублей. Завладев деньгами, обвиняемый оставил женщину связанной и скрылся с места преступления», - приводит «Правда.Ру» сообщение регионального управления Следкома.

Тело мертвой жительницы Ижевска через два дня нашла ее племянница. К ней начали звонить соседи бабушки и жаловались, что в ее квартире круглосуточно на полной громкости работает телевизор.

27-летний мужчина по подозрению в совершении преступления задержан.

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