В Ярославле чиновник плюнул в россиянина и попал на видео

В Ярославле староста дома сделал замечания главе «Южного Водоканала» Игорю Кузнецову и его семье за нарушение самоизоляции. В ответ чиновник стал оскорблять мужчину, и этот момент попал на видео. Как рассказал глава «Южного Водоканала», конфликт начался 12 мая, когда староста дома стал выгонять с площадки его жену и детей. Со слов чиновника, староста его спровоцировал. И уже 26 мая в Cети появилось видео, на кадрах которого Кузнецов говорит, что «ссал и срал», а также «плевал» на мужчину.

Наряду с этим чиновник также рассказал, что он жил в Ярославле для комфорта детей, но работал в Ростове Великом. А после случившегося он решил переехать в Ростов.

Разгоревшийся скандал дошел до губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Он высказал мнение, что «провокация» не может быть оправданием, и посоветовал чиновнику держать себя в руках и не опускаться до оскорблений. Глава региона поручил провести служебную проверку, пишет lenta.ru .

Добавим, что на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом, 3968 человек скончались, выздоровели 142 208.



