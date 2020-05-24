На Урале женщина впала в кому из-за пробившей окно автомобиля ветки

Четыре человека погибли во время урагана в Свердловской области, многие пострадали, а одна из жительниц региона впала в кому. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, передает «Екатеринбург онлайн».

Несчастный случай произошел в Сухом Логе. Женщина во время урагана вместе с мужем и беременной дочерью ехала в автомобиле по городу. При этом она расположилась на сиденье пассажира. Однако сильным порывом ветра была сорвана ветка, которая пробила окно и поранила пассажирку. Женщина вскоре после случившегося впала в кому. Сейчас она находится в интенсивном отделении больницы Сухого Лога. За ее жизнь ведут борьбу врачи.

Издание также сообщило, что один из четырех погибших - мужчина, на которого упала сорванная крыша СКБ-банка в Арамиле. В Полевском умерла женщина, на которую упала огромная ветка тополя.