В Петербурге «Пятерочку» закрыли после видео с крысами на фруктах

Магазин «Пятерочка» закрыли после того, как в Сети появилось видео крыс на его прилавках. «Фонтанка » сообщает, что магазин закрыт на дезинфекцию.

Ранее в Сети пользователи разместили видео крыс, которые пируют на прилавке с фруктами в магазине «Пятерочка» в кадр попали три грызуна, но пользователи считают, что на самом деле их может быть больше. Происходило это все в магазине, который расположен на 2-м Рабфаковском переулке. Горожане говорят о том, что в этом магазине крыс они видели и ранее.

Обсуждая ситуацию, в комментариях под опубликованными кадрами пользователи пишут, что крысы могут стать большой проблемой для города, если не будут предприняты кардинальные меры. При этом действовать следует не на уровне отдельно взятого магазина, поскольку животные попросту могут уйти из него в другое место.