Жители Колпино в Петербурге жалуются на дым, от которого болит голова и появляется тошнота

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Анна Лисова

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Жители Колпино в Петербурге жалуются на дым, от которого болит голова и появляется тошнота
Удушливый дым

Жители Колпинского района Петербурга жалуются на удушающий дым, который поднимается от ночных пожаров. В соцсятях они пишут о том, что резкий химический запах не только мешает спать, от него болит голова и появляется тошнота, передает «Фонтанка.Ру».

Пожары беспокоят петербуржцев уже несколько дней подряд. Ранее уже сообщалось, что пожары наблюдаются за следственным изолятором «Кресты-2» на Понтонной улице. Гарь ощущают те, кто живут на улицах Октябрьская, Ижорского Батальона, Тверская, Московская и других.

По телефону экстренных служб «112» говорят о том, что запах гари возник из-за того, что горели прессованные стога сена. Но пользователи соцсети «ВКонтакте» считают, что тот химический запах, который ощущался в Колпино, возник из-за пожара на несанкционированной свалке.

«Сегодня там проезжала — мусорная свалка прямо рядом с «Крестами». Даже днем запах гари и жженого пластика сохранился с прошлой ночи, вчера тоже жгли», — сообщает одна из жительниц Колпинского района в соцсетях.

В пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной информации, участок, на котором произошел пожар, может относиться к совхозу, расположенному в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти.

В областном управлении МЧС говорят о том, что за минувшие сутки пожарные получили лишь одно сообщение из поселка Тельмана. Там горел мусор на площади в 10 квадратных метров. Комитет по природопользованию Петербурга уже проверяет уровень загрязненности воздуха в Колпинском районе.

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