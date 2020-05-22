В Петербурге задержали мужчин, выманивших у пенсионеров 1,5 млн рублей

В Петербурге задержаны мужчины, которые подозреваются в мошеннических действиях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что трое задержанных мужчин, по версии следствия, выманили обманным путем у пенсионеров около 1,5 млн рублей.

Предварительно, мужчины на одном из рынков города приобрели базу с персональными данными пожилых петербуржцев. Используя эту базу, мошенники звонили горожанам и представлялись их родственниками. Они говорили о том, что попали в тяжелую жизненную ситуацию и просили у них деньги. Чаще всего злоумышленники говорили о том, что якобы их родственник сбил пешехода и необходимы деньги, чтобы снять претензии пострадавшего.

Несмотря на то, что подобная схема мошенничества уже не нова, но находилось немало пенсионеров, которые соглашались передавать деньги на решение проблемы. При этом суммы злоумышленники называли немалые - 100-150 тыс. рублей. За деньгами к пенсионерам приезжал курьер. Происходило это все очень быстро, поэтому, уже отдав деньги, пенсионеры узнавали, что с их родными все в порядке.

Всего следствию известно о 9 эпизодах, по которым проходят подозреваемые. Стоит отметить, что на период следствия они были арестованы.