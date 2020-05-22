Совратившая школьника 35-летняя учительница получила условный срок

В Астрахани вынесен приговор 35-летней учительнице, которая вступила в сексуальную связь с несовершеннолетним - 15-летним школьником. Женщине определено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, передает телеканал НТВ. Кроме того, суд лишил учительницу права заниматься преподавательской деятельностью сроком на ближайшие пять лет.

В региональном управлении Следкома рассказали, что следствию и суду удалось установить и доказать, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница одной из школ состояла в сексуальной связи с учеником.

«Также совершала в отношении него развратные действия», - говорится в сообщении ведомства.

В феврале этого года СМИ сообщали о связи, в которой состояли 35-летняя педагог и ее 15-летний ученик. Следователи СУ СКР провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело.