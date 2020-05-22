В Башкирии четырехлетний мальчик задушил себя стеклоподъемником

Трагедия произошла в Дуванском районе Башкирии. Там четырехлетний ребенок умер после того, как его придавило стеклоподъемником автомобиля.

По информации издания «КП-Уфа», инцидент произошел в одном из сельских дворов. Четырехлетний мальчик забрался в автомобиль, где играл. Он случайно привел в действие автоматический стеклоподъемный механизм и его придавило в окне. Родители вызвали скорую и пытались спасти ребенка самостоятельно, но все было тщетно. Малыш скончался в отделении интенсивной терапии.

В обстоятельствах трагедии сейчас в ходе проверки разбираются правоохранители. Пока имеются сведения о том, что мальчик нажал на кнопку стеклоподъемника случайно - по неосторожности.