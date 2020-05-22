В Новосибирске оштрафовали участников ночной вечеринки

В Новосибирске привлекли к административной ответственности организаторов и некоторых участников танцевальной вечеринки, состоявшейся в центре города в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

В Сети появилось видео с шумной городской вечеринки. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области поначалу предположили, что ролик и информация о массовой тусовке - фейк, сообщает «Московский комсомолец».

Правоохранители не исключали, что видео снималось в другое время, а выдавалось за свежее. Однако проверка была проведена. Как результат многих участников и организаторов привлекли к ответственности за нарушение тишины. Им будут выписаны штрафы.

«Полицейскими установлены организаторы и участники данного мероприятия. Их привлекли к административной ответственности по ст. 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях («Нарушение тишины и покоя граждан») и ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»)», - приводит ТАСС комментарий ГУ МВД по региону.

Заметим, что в вечеринке на парковке, как следует из видео, приняли участие несколько десятков людей.