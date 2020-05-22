В Новосибирске оштрафовали участников ночной вечеринки

В Новосибирске привлекли к административной ответственности организаторов и некоторых участников танцевальной вечеринки, состоявшейся в центре города в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщили в региональном главке полиции.
В Сети появилось видео с шумной городской вечеринки. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области поначалу предположили, что ролик и информация о массовой тусовке - фейк, сообщает «Московский комсомолец».
Правоохранители не исключали, что видео снималось в другое время, а выдавалось за свежее. Однако проверка была проведена. Как результат многих участников и организаторов привлекли к ответственности за нарушение тишины. Им будут выписаны штрафы.
Заметим, что в вечеринке на парковке, как следует из видео, приняли участие несколько десятков людей.
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