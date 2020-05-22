В Новосибирске оштрафовали участников ночной вечеринки

Сегодня, 19:16

Ольга Громова

0

Image 16+
В Новосибирске оштрафовали участников ночной вечеринки

В Новосибирске привлекли к административной ответственности организаторов и некоторых участников танцевальной вечеринки, состоявшейся в центре города в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

В Сети появилось видео с шумной городской вечеринки. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области поначалу предположили, что ролик и информация о массовой тусовке - фейк, сообщает «Московский комсомолец».

Правоохранители не исключали, что видео снималось в другое время, а выдавалось за свежее. Однако проверка была проведена. Как результат многих участников и организаторов привлекли к ответственности за нарушение тишины. Им будут выписаны штрафы.

«Полицейскими установлены организаторы и участники данного мероприятия. Их привлекли к административной ответственности по ст. 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях («Нарушение тишины и покоя граждан») и ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения»)», - приводит ТАСС комментарий ГУ МВД по региону.

Заметим, что в вечеринке на парковке, как следует из видео, приняли участие несколько десятков людей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Москве вышедших на балкон молодоженов с коронавирусом оштрафовали

22-05-2020, 19:05

В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать

18-05-2020, 13:53

В Адыгее после похорон коронавирусом заразились 12 человек

16-05-2020, 21:27

Магаданские медведи в клочья порвали три внедорожника охотников

15-05-2020, 15:01

Под Воронежем 11-летняя школьница забеременела от сводного брата

15-05-2020, 13:30

В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

15-05-2020, 11:13

В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина

14-05-2020, 23:00

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

14-05-2020, 14:07

В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

14-05-2020, 12:30

В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

11-05-2020, 19:38

Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

11-05-2020, 15:10

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

9-05-2020, 14:04

Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

7-05-2020, 16:00

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

6-05-2020, 17:12

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров