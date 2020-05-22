У «Василеостровской» в Петербурге трое приезжих избили мужчину молотком

На Васильевском острове в Петербурге в ночь на 24 мая было совершено нападение на мужчину, после чего он оказался на больничной койке. О состоянии потерпевшего ничего не сообщается. Как выяснилось, у дома №32 по Среднему проспекту, там, где расположен вестибюль станции метро «Василеостровская», на него набросились трое граждан, вооруженных молотком.

Нападавшие уже задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Их возраст - от 27 до 36 лет.

Оказалось, это приезжие: двое – из Оренбургской области, один – из Сургута, пишет РЕН ТВ . Один из них - бездомный, а у двух других есть судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков. Причина агрессивного поведения этих мужчин пока неизвестна.