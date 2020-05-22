В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

В Башкирии две медсестры адресовали обращение в прокуратуру, где указали, что после контакта с больным коронавирусом пациентом их заперли в морге. Женщины провели там ночь, сообщает ProUfu.RU, ссылаясь на потерпевших.
Издание сообщает, что 14 мая у 65-летней пациентки Архангельской ЦРБ подтвердили коронавирус, после чего ее отправили в Уфу. Две медсестры проводили санитарную обработку в отделении, где была зараженная. По этой причине руководство медучреждения решило, что их надо изолировать в здании морга. Там, к слову, в боковой комнате через стену оборудован бокс для больных коронавирусом.
Отмечается, что дабы медсестры не сбежали, руководство больницы еще и охрану к ним приставило. Утром одну отпустили домой, а вторую даже вывели на смену и лишь потом разрешили отправиться домой.
Постановление на самоизоляцию они получили только 22 мая. Если верить женщинам, то они до этого успели еще отработать несколько смен.
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