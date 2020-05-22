В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

Сегодня, 14:30

Ольга Громова

0

Image 16+
В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

В Башкирии две медсестры адресовали обращение в прокуратуру, где указали, что после контакта с больным коронавирусом пациентом их заперли в морге. Женщины провели там ночь, сообщает ProUfu.RU, ссылаясь на потерпевших.

Издание сообщает, что 14 мая у 65-летней пациентки Архангельской ЦРБ подтвердили коронавирус, после чего ее отправили в Уфу. Две медсестры проводили санитарную обработку в отделении, где была зараженная. По этой причине руководство медучреждения решило, что их надо изолировать в здании морга. Там, к слову,  в боковой комнате через стену оборудован бокс для больных коронавирусом.

«Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет — холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — рассказала одна из женщин.

Отмечается, что дабы медсестры не сбежали, руководство больницы еще и охрану к ним приставило. Утром одну отпустили домой, а вторую даже вывели на смену и лишь потом разрешили отправиться домой.

Постановление на самоизоляцию они получили только 22 мая. Если верить женщинам, то они до этого успели еще отработать несколько смен.

«У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории (которая находится в одном здании с моргом). Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет», — заверила главврач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Москве вышедших на балкон молодоженов с коронавирусом оштрафовали

22-05-2020, 19:05

В ДТП в Петербурге на глазах у детей погибла мать

18-05-2020, 13:53

В Адыгее после похорон коронавирусом заразились 12 человек

16-05-2020, 21:27

Магаданские медведи в клочья порвали три внедорожника охотников

15-05-2020, 15:01

Под Воронежем 11-летняя школьница забеременела от сводного брата

15-05-2020, 13:30

В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

15-05-2020, 11:13

В Петербурге трое грабителей на Land Cruiser похитили букет из цветочного магазина

14-05-2020, 23:00

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

14-05-2020, 14:07

В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

14-05-2020, 12:30

В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

11-05-2020, 19:38

Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

11-05-2020, 15:10

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

9-05-2020, 14:04

Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

7-05-2020, 16:00

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

6-05-2020, 17:12

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров