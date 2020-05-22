В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

В Башкирии две медсестры адресовали обращение в прокуратуру, где указали, что после контакта с больным коронавирусом пациентом их заперли в морге. Женщины провели там ночь, сообщает ProUfu.RU , ссылаясь на потерпевших.

Издание сообщает, что 14 мая у 65-летней пациентки Архангельской ЦРБ подтвердили коронавирус, после чего ее отправили в Уфу. Две медсестры проводили санитарную обработку в отделении, где была зараженная. По этой причине руководство медучреждения решило, что их надо изолировать в здании морга. Там, к слову, в боковой комнате через стену оборудован бокс для больных коронавирусом.

«Окна заколочены железной решеткой, в помещении нет горячей воды, душа, мыла. Отопления тоже нет — холодно. Но больше всего угнетал запах трупов», — рассказала одна из женщин.

Отмечается, что дабы медсестры не сбежали, руководство больницы еще и охрану к ним приставило. Утром одну отпустили домой, а вторую даже вывели на смену и лишь потом разрешили отправиться домой.

Постановление на самоизоляцию они получили только 22 мая. Если верить женщинам, то они до этого успели еще отработать несколько смен.

«У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории (которая находится в одном здании с моргом). Там они и ночевали, и там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет», — заверила главврач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина.