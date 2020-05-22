13-летнюю школьницу из Ленобласти выводят из алкогольной комы

13-летнюю школьницу из деревни Рутелицы Волосовского района Ленинградской области срочно госпитализировали в тяжелом состоянии вечером 23 мая. Врачи больницы констатировали тяжелейшее отравление этанолом: мозг «выключился». То есть организм восьмиклассницы интоксикации не выдержал, и пациентка впала в алкогольную кому.

Девочка-подросток живет с родителями в частном доме, пишет Konkretno.ru . Семья полная, на учете не состоит. Где и при каких обстоятельствах школьница употребила такое количество горячительных напитков, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.