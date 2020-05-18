В Химках неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Сегодня, 15:45

Ольга Громова

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В Химках неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

В подмосковных Химках двое неизвестных взорвали банкомат Сбербанка, похитили деньги и скрылись. Сообщение о недавно произошедшем происшествии обнародовало РИА Новости.

«Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Предположительно, взорвали банкомат», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по столичному региону. 

Собеседник агентства уточнил, что это банкомат Сбербанка. Какую конкретно сумму похитили преступники, пока неизвестно. Сумма украденного, а также нанесенного в связи с подрывом ущерба устанавливается.

К слову, данные открытых источников говорят о том, что по адресу в Химках, где произошел инцидент, расположен магазин «Пятерочка».

Напомним, в ноябре минувшего года злоумышленники повредили банкомат в одном из магазинов городского округа Мытищи.

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