В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Сегодня, 15:06

Ольга Громова

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В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Отмечается, что родители девушки обратились в управление Следкома - они намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Неоказание помощи больному».

Девушка проживала в Петербурге, ее родители - в Псковской области. Когда она почувствовала себя плохо и у нее появилась одышка, она их об этом оповестила. Однако в скорую позвонили лишь на следующий день, когда ей совсем стало плохо. Но жительницу города на Неве ждала неожиданность. Ей ответили, что принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Чуть позже она снова позвонила. И девушку снова огорошили - оказать помощь, мол, не представляется возможным из-за отсутствия мест в больницах.

Врачи сказали, что могут только уколоть диуретик, который девушка может принять и сама. 

«Когда я спросила, какие есть на данный момент варианты, кроме как уколоть мне диуретик, мне сказали, что на данный момент вариантов нет, потому что даже везти вас некуда, все больницы переполнены», - приводит издание слова покойной, которые сохранились на аудиозаписи.

Заметим, что все это произошло очень быстро. 15 января девушка почувствовала себя плохо, 17 апреля перестала выходить на связь, а 18 числа в присутствии родителей вскрыли дверь квартиры молодой петербурженки. Ее нашли мертвой.

Причиной смерти судмедэксперты назвали сердечную недостаточность и нефрит.

В настощее время в обстоятельствах случившегося разбирается врачебная комиссия и правоохранители - родители девушки обратились в управление СКР.

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