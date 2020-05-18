В Москве вышедших на балкон молодоженов с коронавирусом оштрафовали

В Москве молодоженов с коронавирусом, которые вышли на балкон, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеканал НТВ.

На сайте госуслуг, где мужчина и женщина с удивлением обнаружили штрафы, говорится, что они с положительным тестом на коронавирусную инфекцию нарушили режим самоизоляции. При этом муж и жена говорят, что три недели не бывали на улице, выходили только на балкон.

Как отмечают тележурналисты в сюжете, Александр и Светлана поженились 25 апреля. Свадьбу играли онлайн. На улицу вышли лишь для непродолжительной фотосессии.

Спустя три дня после свадьбы новоиспеченному мужу стало не совсем хорошо. Он обратился к врачу, сдал анализ, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию.

После этого супруги закрылись в квартире на самоизоляции. Они никуда не выходили, лекарства и еду заказывали онлайн, с курьерами не контактировали. Однако на балкон все же вышли - дабы полюбоваться закатами и сделать несколько фото. И за это 4 мая им уже выписали первый штраф.

Мужчина уверен, что дело в работе сотовых операторов.

«Одни вышки мобильной связи расположены в Москве, они видят телефон в столице, то есть когда я внутри квартиры. Другие расположены в Подмосковье, и уже они фиксируют сигнал телефона, когда я выхожу на балкон, фактически уже в другом регионе», - рассказал он.

Многоэтажка, в которой живут молодожены, находится на границе Москвы и области. Поэтому не исключено, что штраф будет отменен.