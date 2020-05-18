Похороны в Адыгее обернулись заражением коронавирусом для 150 человек

Свыше 150 человек заразились коронавирусом после того, как побывали на похоронах в Красногвардейском районе Адыгеи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Глава республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Завгородний на заседании оперативного штаба сообщил, что в регионе насчитывается уже 151 инфицированный коронавирусом. 35 жителей региона пришлось госпитализировать. Еще 35 людей находятся на амбулаторном лечении дома. Десять жителей района уже выздоровели.

Отмечается, что из-за случая с инфицированием на похоронах уровень заболеваемости в Адыгее сильно вырос.

Ранее СМИ сообщили о массовом заражении людей во время похорон в адыгейском ауле Бжедугхабль. В последний путь умершего человека там, в общей сложности, провожали около 500 людей. При этом участники похорон пренебрегали мерами безопасности, которых следует придерживаться во время пандемии. На траурном мероприятии люди были без маски и не придерживались социальной дистанции в полтора-два метра. Источником заражения стала одна из приезжих.