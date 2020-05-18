Москвичи спасли «сбежавший» от полицейских автомобиль

Сегодня, 13:59

Анна Лисова

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Москвичи спасли «сбежавший» от полицейских автомобиль
Служебный автомобиль сотрудников ДПС

Служебный автомобиль сотрудников ДПС едва не устроил аварию в Москве. Пустую машину, которая внезапно начала катиться по дороге, остановили прохожие. Служебную Skoda они откатили на обочину. Об этом рассказывает издание Baza в своем Telegram-канале. Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовано в Сети.

Происходило это рядом с цветочной базой в Москве. На кадрах можно увидеть, что пустая полицейская машина с включенными маячками вначале выкатилась на середину дороги, а потом и вовсе выехала на встречную полосу. К счастью, очевидцы смогли остановить легковушку телегами, после чего откатили ее на обочину. Там ее и нашли потом полицейские, которые, со слов свидетелей произошедшего, ходили на базу, чтобы приобрести цветы.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=TgT7yNC_O28&feature=emb_logo]

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