Актрису Татьяну Васильеву обманули: мошенники представились медиками и украли телефон

Сегодня, 16:10

Ольга Громова

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Актрису Татьяну Васильеву обманули: мошенники представились медиками и украли телефон

73-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева, у которой ранее диагностировали коронавирус, стала жертвой аферистов. К ней домой они наведались под видом медиков.

Татьяна Васильева после того, как тест подтвердил у нее коронавирус, лечиться решила дома, оставаясь на самоизоляции. К ней периодически приезжают медики и берут образцы для лабораторного исследования.

Однако сегодняшняя бригада вызвала подозрение.

Невестка артистки рассказала, что в квартиру пришли две девушки, которые уже были в бахилах. Женщина обратила внимание на то, что материал для теста они брали неумело и поверхностно, тогда как ватная палочка должна зайти довольно глубоко.

«В итоге Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд в другую комнату за полисом. А после ухода медиков она обнаружила пропажу телефона», - приводит СтарХит слова невестки звезды театра и кино Марии Болонкиной.

Женщина хочет обращаться с заявлением в полицию, чтобы найти и отыскать мошенниц, которые под шумок воруют гаджеты.

Другие родственники Васильевой вознамерились выяснить, действительно ли девушки были сотрудницами больницы, но нечистыми на руку.

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