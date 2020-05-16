СМИ: актера «Полицейского с Рублевки» задержали в Москве за наркотики

Сегодня, 14:37

Ольга Громова

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СМИ: актера «Полицейского с Рублевки» задержали в Москве за наркотики

35-летний российский актер Антон Михайленко, который снимался в милицейских сериалах, а также сыграл небольшую роль менеджера магазина в фильме «Полицейский с Рублевки», задержан в Москве за наркотики. По информации «Комсомолки», у него в крови обнаружены следы амфетамина - запрещенного вещества.

KP.RU подчеркивает, что задержали артиста некоторое время назад, но только сейчас журналистам удалось узнать об этой некрасивой истории.

Согласно изданию, Антона Михайленко задержали стражи порядка, потому что у них появились определенные подозрения - мужчина вел себя странно. Актера направили на медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, что Антон мог быть под воздействием наркотиков - в его крови обнаружились следы запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1, по вскрывшемуся факту проводится проверка.

Напомним, в минувшем году с наркотическими веществами полицейскими была задержана актриса Наталья Бочкарева, звезда фильма «Счастливы вместе». Она прятала сверток с 0,69 граммами кокаина в нижнем белье.

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