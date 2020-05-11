Магаданские медведи в клочья порвали три внедорожника охотников

В Магадане медведи случайно натолкнулись в лесу на автомобили охотников и едва ли не в буквальном смысле разорвали их в клочьях. Что осталось от внедорожников можно увидеть на видео, которое выложил на YouTube канал «Весьма Live».

Несколько мужчин приехали на охоту на трех внедорожниках. Вооружившись винтовками, они оставили авто на поляне, а сами направились вглубь лесной чащи. Что было дальше, можно только догадываться.

Медведи наткнулись на машины и разодрали их до такой степени, что восстановлению они, наверное, уже не подлежат - только утилизации.

Больше всего пострадал от косолапых тентованный УАЗ. Большие мишки разорвали его мягкую крышу, раздавили оконную раму, побили стекла. Кроме того, они содрали обшивку в салоне. Пикап Toyota Hilux и внедорожник Mitsubishi Pajero также получили серьезнейшие повреждения. У них выдавлены стекла, вырваны панели, по кузову полно вмятин и царапин.

Вероятно, лесных хозяев привлек запах продуктов в багажниках авто. В погоне за наживой они так поиздевались над автомобилями охотников.

Поскольку на видео присутствует ненормативная лексика, опубликовать его мы не можем. Посмотреть его можно на YouTube.