Под Воронежем 11-летняя школьница забеременела от сводного брата

В Эртильском районе Воронежской области забеременела 11-летняя школьница. Отцом будущего ребенка является ее сводный брат - 14-летний подросток. Беременность девочки была обнаружена медиками во время планового осмотра. Аборт делать нельзя, так как срок уже большой - 15 недель.

Инцидент произошел в селе Ячейка. Девочка-сирота воспитывалась в приемной семье. По мнению прокуратуры, интимную близость спровоцировали неблагоприятные жилищные условия, ведь в доме, площадь которого составляет 80 квадратных метров проживали опекун и 11 детей. Некоторым из них доводилось спать по двое. Против чиновницы из органов опеки заведено уголовное дело, так как она не сообщала о данных нарушениях. В региональном управлении Следственного комитета полагают, что она фальсифицировала акты проверок.

11-летняя школьница и 14-летний будущий отец ее ребенка не являются кровными родственниками. Известно, что оба ребенка воспитывались в проблемных семьях и позже их родителей лишили родительских прав. Глава администрации Ячейского сельского поселения Владимир Бычуткин сообщил, что на данный момент беременная девочка остается с приемной матерью - та ей обеспечивает полноценный уход. Однако, часть детей, включая и предположительного отца ребенка, все же забрали из семьи и перевели в интернат либо в другую семью.

«Со стороны администрации, мы этой семье точно будем помогать, просто так это не оставим», - отметил Бычуткин.

Он также рассказал, что переводом детей-сирот в другие приемные семьи и дальнейшим их сопровождением будут заниматься чиновники из отдела опеки и попечительства администрации Эртильского района Воронежской области, так как администрация села не имеет таких полномочий. Жители села Ячейка и глава сельской администрации хорошо знают приемную мать и положительно о ней отзываются:

«Она бывший сотрудник администрации сельского совета, работала бухгалтером. Замужем она никогда не была, а потом решила взять приемных детей. Сначала она взяла троих, потом еще одного, потом больше. Некоторые из них уже выросли и уехали от нее».

Ситуацию с беременной девочкой взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова - она поддерживает связь с детским омбудсменом в Воронежской области. Все необходимые запросы направлены в прокуратуру, Следственный комитет и Департамент образования, науки и молодежной политики региона. Из неофициальных данных известно, что принято решение оставить ребенка и девочка готовиться к родам.