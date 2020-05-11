В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

Мужчина ударил сотрудника метро в холе станции "Нарвская" в Петербурге за то, что его попросили надеть маску. Преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«На просьбу надеть маску пассажир повел себя агрессивно и ударил контролера. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за побои», - сказано в сообщении.

Пресс-служба предоставила информацию о произошедшем 14 мая инциденте в вестибюле станции метрополитена "Нарвская". Работник метро попросил пассажира надеть защитную маску, из-за чего мужчина начал конфликт, а потом ударил сотрудника метро кулаком в лицо и скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Удалось установить личность нападавшего. Это безработный мужчина 34 лет. Ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Преступник был задержан в тот же день на площади Стачек. Подозреваемого арестовали по статье 91 УПК РФ. Ему грозит наказание по статье 116 УК РФ "Побои".

С 12 мая в Петербурге ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса является обязательным.