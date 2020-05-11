В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску

Сегодня, 11:13

Анна Морозова

0

Image 16+
В петербуржском метро пассажир ударил контролера за просьбу надеть маску
Расследование преступления

Мужчина ударил сотрудника метро в холе станции "Нарвская" в Петербурге за то, что его попросили надеть маску. Преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«На просьбу надеть маску пассажир повел себя агрессивно и ударил контролера. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело за побои», - сказано в сообщении.

Пресс-служба предоставила информацию о произошедшем 14 мая инциденте в вестибюле станции метрополитена "Нарвская". Работник метро попросил пассажира надеть защитную маску, из-за чего мужчина начал конфликт, а потом ударил сотрудника метро кулаком в лицо и скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Удалось установить личность нападавшего. Это безработный мужчина 34 лет. Ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Преступник был задержан в тот же день на площади Стачек. Подозреваемого арестовали по статье 91 УПК РФ. Ему грозит наказание по статье 116 УК РФ "Побои".

С 12 мая в Петербурге ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса является обязательным.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

Вчера, 14:07

В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

Вчера, 12:30

В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

11-05-2020, 19:38

Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

11-05-2020, 15:10

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

9-05-2020, 14:04

Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

7-05-2020, 16:00

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

6-05-2020, 17:12

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

30-04-2020, 14:09

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

29-04-2020, 20:31

Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

28-04-2020, 17:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров