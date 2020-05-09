В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

Сегодня, 14:07

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

В Петербурге в больницу в очень тяжелом состоянии была доставлена 16-летняя девушка. Люди в белых халатах осмотрели юную пациентку и пришли к ужасным выводам - школьницу регулярно избивали и насиловали. Школьнице стало плохо в среду, 13 мая. Она свалилась в обморок в квартире, где проживала вместе с родителями. Они и вызвали скорую помощь, врачи которой настояли на срочной госпитализации.

В больнице в ученицы одной из школ Петербурга диагностировали коллапс. Это опасное и угрожающее жизни состояние, для которого характерно падение кровяного давление и ухудшение кровоснабжения внутренних органов. Как передает РЕН ТВ, в больнице выяснилось, что родной отец регулярно насиловал дочь, а родная мать - постоянно избивала. Врачи, узнав об этом, сразу же проинформировали полицию. Теперь с истязателями подростка будут разбираться органы. Состояние девочки удалось стабилизировать, оно оценивается как удовлетворительное.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

9-05-2020, 14:04

Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

7-05-2020, 16:00

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Хакеры получили данные миллионов любителей порно

6-05-2020, 17:12

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

30-04-2020, 14:09

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

29-04-2020, 20:31

Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

28-04-2020, 17:28

Послушник Троице-Сергиевой Лавры поджег себя, узнав, что заразился коронавирусом

27-04-2020, 18:52

В Златоусте семиклассники надругались над 11-летней девочкой

27-04-2020, 16:16

В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

24-04-2020, 10:55

В Петербурге полицейские задержали поджигателя двух автомобилей

23-04-2020, 10:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров