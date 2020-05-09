В Петербурге у девочки-подростка произошел коллапс после изнасилований отцом и избиения матери

В Петербурге в больницу в очень тяжелом состоянии была доставлена 16-летняя девушка. Люди в белых халатах осмотрели юную пациентку и пришли к ужасным выводам - школьницу регулярно избивали и насиловали. Школьнице стало плохо в среду, 13 мая. Она свалилась в обморок в квартире, где проживала вместе с родителями. Они и вызвали скорую помощь, врачи которой настояли на срочной госпитализации.

В больнице в ученицы одной из школ Петербурга диагностировали коллапс. Это опасное и угрожающее жизни состояние, для которого характерно падение кровяного давление и ухудшение кровоснабжения внутренних органов. Как передает РЕН ТВ, в больнице выяснилось, что родной отец регулярно насиловал дочь, а родная мать - постоянно избивала. Врачи, узнав об этом, сразу же проинформировали полицию. Теперь с истязателями подростка будут разбираться органы. Состояние девочки удалось стабилизировать, оно оценивается как удовлетворительное.