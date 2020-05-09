В Петербурге блондин в маске пригрозил взорвать банк на Большевиков

В Петербурге посетитель отделения банка на проспекте Большевиков грозился взорвать бомбу в помещении, если ему не передадут деньги из кассы. Кассирша оказалась девушкой расторопной и успела нажать тревожную кнопку. Визитер поспешил скрыться, но теперь его разыскивают в рамках дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По информации Невских Новостей, ссылающихся на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 13 мая в 15.15. В отделение банка «Восточный» вошел неизвестный блондин в медицинской маске и без лишних слов передал записку кассиру.

Текст гласил, что у него есть при себе бомба. И он приведет ее в действие, если женщина не передаст ему деньги. Кассир нажала КТС, после чего посетитель скрылся. Теперь его разыскивают стражи порядка. Кроме того, что на нем была медицинская маска, очевидцы заметили, что одет он был в серую куртку. Рост злоумышленника 175 сантиметров, он нормального телосложения, тип лица европейский, а волосы светлые.