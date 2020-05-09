В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

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В Подмосковье от коронавируса умер врач из Уфы

6 мая в Подмосковье умер Наиль Саматов - 28-летний врач-терапевт из Уфы. Причиной смерти стал коронавирус. 

В 2019 году Наиль Саматов получил диплом врача в БГМУ. В январе 2020 года он начал работать в одной из больниц Подмосковья.

Наиль проработал всего лишь несколько месяцев в поликлинике №3 Егорьевской ЦРБ. В конце апреля ему поставили диагноз - двусторонняя пневмония, вызванная инфекцией COVID-19. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже Саматова госпитализировали в Москву, но спасти ему жизнь медикам так и не удалось. 

Известно, что врач заразился коронавирусом от пациента, которого лечил. Ведь из средств защиты у Наиля были только перчатки и маска, так как врачей на тот момент еще не обеспечивали защитными костюмами.

Имя Наиля Саматова включено в «Список памяти» - туда вносят имена всех российских медработников, которые погибли во время пандемии COVID-19. На данный момент в список включено уже 160 человек.

По данным на 11 мая количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Башкирии превышает 1,5 тысячи человек.

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