Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

Сегодня, 15:10

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Два ребенка выпали с балкона в Архангельске за один вечер

Как сообщают в пресс-службе правоохранительных органов, в Архангельске двое детей выпали с балкона за один вечер.

Первый инцидент произошел по улице Авиационная. Квартира располагается на втором этаже дома. Девочка 7-ми лет вышла на балкон, чтобы снять с карниза своего питомца - домашнюю кошку. На момент трагедии в доме отсутствовали взрослые. Ребенок был доставлен в местную больницу с незначительными травмами. 

Второй инцидент случился по улице Стрелковая. На этот раз это был трехлетний мальчик. Ребенок, пребывая без присмотра родителей, залез на балконе на табуретку, чтобы лучше рассмотреть улицу. Потеряв равновесие он выпал. Взрослые в это время находились на кухне. 

Оба ребенка находятся на лечении. Врачи сообщают, что опасности для жизни детей нет. 

По этим происшествиям проводится дополнительное разбирательство по факту невнимательности родителей. Сотрудники полиции просят всех следить за своими детьми, так как за последние 3 дня случилось уже 3 падения с балконов.

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