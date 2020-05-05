В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

Тренер по смешанным единоборствам из Санкт-Петербурга, приехавший в Крым, избил продавщицу одного из магазинов за то, что она потребовала надеть маску и отказалась без средства защиты отпускать товар. Об инциденте сообщают и публикуют видео «Вести.Ру».

Инцидент, по данным издания, случился 7 мая в Новом Свете примерно в 14.00. Женщина-продавец оповестила покупателей, что не будет отпускать товар посетителям, которые пришли без масок. Началась словесная перепалка, но потом мужчины все же вышли. Впрочем, через некоторое время они вернулись и потребовали, чтобы их обслужили.

Продавец стояла на своем и отказалась. В результате мужчина плюнул ей в лицо. Продавец в долгу не осталась и бросила банку с томатами.

После того, как женщина выбежала за мужчиной на улицу, ее огрели несколько раз - удары наносились локтем и ногой.

Покупатель был задержан и доставлен в полицию. Он утверждает, что работает тренером по ММА.







