В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

Сегодня, 14:04

Ольга Громова

0

Image 16+
В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за требование надеть маску

Тренер по смешанным единоборствам из Санкт-Петербурга, приехавший в Крым, избил продавщицу одного из магазинов за то, что она потребовала надеть маску и отказалась без средства защиты отпускать товар. Об инциденте сообщают и публикуют видео «Вести.Ру».

Инцидент, по данным издания, случился 7 мая в Новом Свете примерно в 14.00. Женщина-продавец оповестила покупателей, что не будет отпускать товар посетителям, которые пришли без масок. Началась словесная перепалка, но потом мужчины все же вышли. Впрочем, через некоторое время они вернулись и потребовали, чтобы их обслужили.

Продавец стояла на своем и отказалась. В результате мужчина плюнул ей в лицо. Продавец в долгу не осталась и бросила банку с томатами.

После того, как женщина выбежала за мужчиной на улицу, ее огрели несколько раз - удары наносились локтем и ногой.

Покупатель был задержан и доставлен в полицию. Он утверждает, что работает тренером по ММА.



Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

5-05-2020, 17:44

На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

5-05-2020, 11:00

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

30-04-2020, 14:09

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

29-04-2020, 20:31

Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

28-04-2020, 17:28

Послушник Троице-Сергиевой Лавры поджег себя, узнав, что заразился коронавирусом

27-04-2020, 18:52

В Златоусте семиклассники надругались над 11-летней девочкой

27-04-2020, 16:16

В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

24-04-2020, 10:55

В Петербурге полицейские задержали поджигателя двух автомобилей

23-04-2020, 10:01

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

22-04-2020, 14:45

Владелец отеля в Петербурге выстрелил в глаз своего администратора

22-04-2020, 11:10

5-летняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

21-04-2020, 18:41

В Якутии при попытке бегства из обсерватора погиб мужчина

21-04-2020, 16:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров