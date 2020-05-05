Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой ранее диагностировали новый коронавирус, скончалась в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава, передает Интерфакс.

Главврач поликлиники №180 Юлия Сергеева ушла из жизни утром в четверг, 7 мая, в городской клинической больнице №52. С первого дня врачи боролись за жизнь своей коллеги, но спасти ее не удалось.

Юлия Борисовна более месяца, 43 дня кряду, провела на искусственной вентиляции легких, на аппарате ЭКМО.

«Невзирая на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», - отметили в пресс-службе.

Юлия Сергеева в медицине проработала более 30 лет, главврачом городской поликлиники №180 стала в 2016 году.

Ранее сообщалось о смертях двух врачей в Петербурга. На данный момент коронавирус диагностирован уже у 190 медиков из города на Неве.