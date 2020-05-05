Главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом, скончалась

Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой ранее диагностировали новый коронавирус, скончалась в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава, передает Интерфакс.
Главврач поликлиники №180 Юлия Сергеева ушла из жизни утром в четверг, 7 мая, в городской клинической больнице №52. С первого дня врачи боролись за жизнь своей коллеги, но спасти ее не удалось.
Юлия Борисовна более месяца, 43 дня кряду, провела на искусственной вентиляции легких, на аппарате ЭКМО.
Юлия Сергеева в медицине проработала более 30 лет, главврачом городской поликлиники №180 стала в 2016 году.
Ранее сообщалось о смертях двух врачей в Петербурга. На данный момент коронавирус диагностирован уже у 190 медиков из города на Неве.
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