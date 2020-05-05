В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

Вчера, 19:35

Ольга Громова

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В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

В США убит 37-летний китайский ученый - научный сотрудник Школы медицины Университета Питтсбурга, который был на пороге важного открытия» происхождения коронавируса. Преступление выглядит довольно загадочным и странным - его быстро раскрыли, предполагаемого убийцу быстро разыскали. Однако выяснилось, что он тоже мертв.

По информации NBC News, 37-летнего Бинг Лю нашли застреленным в его собственном доме, что к северу от Питтсбурга. Эксперты выяснили, что в ученого стреляли дважды - на теле имеются огнестрельные ранения в голову и шею.

Буквально через час полицией было найдено тело предполагаемого убийцы ученого. Предполагается, что он на расстоянии менее километра от особняка Бинг Лю припарковал свой автомобиль и застрелился сам.

Мотив убийства исследователя неизвестен. 

В последнее время Лю работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он возглавлял отдел вычислительной и системной биологии. СМИ сообщают, что ученый был готов сделать важное открытие касательно коранавируса.

«Он был на грани открытий, очень важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2. Мы приложим все усилия, чтобы завершить исследования Лю - так хотим воздать должное его трудам», — сказано в официальном сообщении Питтсбургского университета. 

Бинг Лю получил степень бакалавра и доктора наук в Национальном университете Сингапура, а затем перешел в докторантуру университета в Питтсбурге.

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