В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

Сегодня, 17:44

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

В Петербурге таксист из Азербайджана подвез женщину с дочерью, а потом начал забрасывать девочку СМС-сообщениями и фотографиями интимного характера. Развратника вычислили и задержали.

По информации «Оперативное прикрытие», четвертого мая в полицию Красносельского района обратилась женщина, мать 13-летней девочки. Она пожаловалась на таксиста по имени Юсиф, который атаковал ее ребенка интимными фото, признавался в любви и утверждал, что ему известен адрес юной особы.

Выяснилось, что еще в январе нынешнего года мужчина на автомобиле такси Hyundai Elantra подвозил женщину и ее дочь-школьницу. При этом такси вызывалось с номера телефона ребенка.

Машина на правах собственности принадлежит 30-летнему уроженцу Азербайджана, но за рулем часто ездил его 40-летний земляк. Именно он и развращал девочку в СМС.

Вечером в понедельник, 4 мая, развращавшего школьницу азербайджанца задержали в доме на улице Трибуца. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в управление Следкома по городу и области.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

1-05-2020, 23:10

В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

1-05-2020, 23:08

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Петербурге задержали производителей психотропов с противогазами

30-04-2020, 19:04

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

В Приамурье мужчина, сбежавший из больницы, заразил всю свою семью коронавирусом

30-04-2020, 14:09

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

В Бразилии 21-летнего футболиста убило током во время запуска воздушного змея

29-04-2020, 20:31

Главврач российской больницы скончался на рабочем месте

28-04-2020, 17:28

Послушник Троице-Сергиевой Лавры поджег себя, узнав, что заразился коронавирусом

27-04-2020, 18:52

В Златоусте семиклассники надругались над 11-летней девочкой

27-04-2020, 16:16

В Петербурге задержали хулиганов, разрисовавших общежитие консерватории свастикой

24-04-2020, 10:55

В Петербурге полицейские задержали поджигателя двух автомобилей

23-04-2020, 10:01

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

22-04-2020, 14:45

Владелец отеля в Петербурге выстрелил в глаз своего администратора

22-04-2020, 11:10

5-летняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

21-04-2020, 18:41

В Якутии при попытке бегства из обсерватора погиб мужчина

21-04-2020, 16:04

В Петербурге задержали группу менявших внешность автоугонщиков

21-04-2020, 11:37

В Краснодарской больнице 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

20-04-2020, 19:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров