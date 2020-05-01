В Петербурге таксист из Азербайджана отправлял школьнице интимные СМС

В Петербурге таксист из Азербайджана подвез женщину с дочерью, а потом начал забрасывать девочку СМС-сообщениями и фотографиями интимного характера. Развратника вычислили и задержали.

По информации «Оперативное прикрытие», четвертого мая в полицию Красносельского района обратилась женщина, мать 13-летней девочки. Она пожаловалась на таксиста по имени Юсиф, который атаковал ее ребенка интимными фото, признавался в любви и утверждал, что ему известен адрес юной особы.

Выяснилось, что еще в январе нынешнего года мужчина на автомобиле такси Hyundai Elantra подвозил женщину и ее дочь-школьницу. При этом такси вызывалось с номера телефона ребенка.

Машина на правах собственности принадлежит 30-летнему уроженцу Азербайджана, но за рулем часто ездил его 40-летний земляк. Именно он и развращал девочку в СМС.

Вечером в понедельник, 4 мая, развращавшего школьницу азербайджанца задержали в доме на улице Трибуца. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в управление Следкома по городу и области.