На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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На Алтае сборщик черемши на спор облил подругу бензином и поджег ее
Задержание

С многочисленными ожогами лица и тела в республиканскую больницу была госпитализирована жительница Горно-Алтайска. Женщина пояснила, что ее на спор облил бензином и поджег во время совместного распития спиртных напитков мужчина, с которым она свела знакомство во время сбора черемши.

По информации местного издания «Новости Горного Алтая», 42-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом и привлекавшийся к уголовной ответственности, пригласил новую знакомую к себе в гости. Вместе они принялись распивать алкогольные напитки. В ходе разговора кавалер поспорил с дамой, что сможет облить ее бензином и поджечь. Женщина не верила, что мужчина на такое способен. Она была уверена, что здравый смысл и рассудок возобладают над пьяными фантазиями. Оказалось, нет.

Мужчина притащил из предбанника бутылку с бензином, облил женщину горючей жидкостью и поджег. Когда гостья была полностью объята огнем, он помог добежать ей до бани. Там им вместе удалось потушить огонь, после чего была вызвана бригада скорой помощи.

В настоящее время определяется тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Мужчина задержан и уже дал признательные показания. По факту случившегося проводится проверка.

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