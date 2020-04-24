В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции

Вчера, 23:10

Анна Лисова

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В Петербурге врач заразил коллег коронавирусом, вернувшись из Турции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Пациентов и медиков института имени Вредена заразил его же сотрудник, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78, сообщает портал Znak.com. Он рассказал, что один из сотрудников Вредена не прошел самоизоляцию дома после возвращения из Турции и вышел на работу уже на четвертый день, хотя инкубационный период еще не прошел.

«На четвертый день он выходит, проводит определенные мероприятия, в результате заносит инфекцию в больницу, и большое количество людей заражается», — сообщил Беглов.

В итоге в институте заразились около 150 человек. Некоторые из пациентов были выписаны и отправились в другие регионы. Губернатор напомнил, что нарушение условий карантина карается по закону. И в городе уже заведено 5 уголовных дел в отношении тех, кто не соблюдал карантин.

Отметим, с 9 апреля НМИЦ и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге закрыт на карантин. На момент введения карантина там находились почти 800 пациентов и врачей. По словам сотрудников института, не менее половины из них заразились коронавирусом. Известно, что директор института был госпитализирован в больницу имени Боткина.

26 апреля одна из сотрудниц НМИЦ ТО имени Вредена записала видеообращение, в котором рассказала, что находится на карантине с 6 апреля. Она сообщила, что пациенты и врачи уже готовы объявлять голодовку из-за карантина. Также, с ее слов, она не получала лечения и на момент записи видеообращения не знала результаты своего теста.

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