В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода

Вчера, 23:08

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В больнице Святого Георгия в Петербурге разлилось 100 литров перекиси водорода
Больница Св. Георгия

В больнице Святого Георгия, которая расположена на Северном шоссе Выборгского района, ночью с 30 апреля на 1 мая произошел разлив около 100 л 30% пожароопасной перекиси водорода. Как сообщают в пресс-центре главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, эвакуация пациентов не проводилась. Причиной разлива является неисправный стеллаж, расположенный в резервном отделении в подсобном помещении 3х3 м на третьем этаже восьмиэтажного здания. 100 л жидкости оказалось на полу на площади в 15 кв м. Эта часть больничного комплекса закрыта для пациентов, вход сюда разрешен только персоналу. Инцидент был замечен 2:30 ночи.

Всего на складе хранится примерно 3,5 т пожароопасной жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 до 5 л. Сбор перекиси водорода осуществляется сотрудниками МЧС, одетыми в специальные защитные костюмы. Больница продолжает работать в штатном режиме. На момент инцидента на территории здания пребывало 483 пациентов и 59 врачей.

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