Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

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Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона
Кража денег со счетов

Жительницу Липецкой области подозревают в крупном финансовом мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления МВД России 30 апреля. В ходе следствия было установлено, что местная жительница Липецкой области разработал мошенническую схему. Работая в кредитной организации она сумела обмануть своих же клиентов.

Схема базировалась на закрытии расчетных счетов физических лиц с 2014 по 2018 год. При этом ей удалось собрать сумму в 3 млн рублей. Деньги воровала даже у пенсионеров преклонного возраста. Расследование было проведено правоохранительными органами СЧ СУ УМВД России по Липецкой области. Им удалось раскрыть мошенническую схему и возбудить уголовное дело. На данный момент женщине инкриминируют "Мошенничество" по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В самой кредитной организации уволить сотрудницу за поступок не удалось. К моменту обнаружения ее незаконных действий, женщина уволилась сама. В пресс-службе УМВД России сообщают, что мошеннице грозит лишение воли до 10 лет.

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