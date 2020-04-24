В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

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В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбудил второе криминальное дело по факту убийства 1,5-годовалой девочки. Напоминаем, трагедия случилась несколько дней тому в деревне Кривцово. 

Ранее сообщили, что в деле фигурирует опекунша, 41-летняя женщина. Так как малышка сильно плакала, она рассердилась на нее, зажала рукой рот и нос ребенка. После установления правоохранительными органами причин убийства, женщина с еще одним ребенком была задержана по "горячим следам". 

На опекуншу завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Тем временем в поле зрения полиции попали и сотрудники социальных служб. Ведь именно они доверили сомнительной личности опеку над двоими детьми. Сейчас ведется расследование, в котором фигурирует персонал ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Кашинского городского округа и ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Калининского района.

По мнению следователей, сотрудники ненадлежащим образом выполняли свою работу. Им инкриминируют ст. 293 часть 1 УК РФ "Халатность". 

8-летний ребенок, который находился под опекой задержанной местной жительницы 1978 года рождения, изъят из семьи. Его передали на реабилитацию в местный центр.

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