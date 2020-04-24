В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

Генеральная прокуратура России на своем официальном сайте потребовала ограничить доступ к сайтам, где распространяются недостоверные сведения о коронавирусе. В ведомстве, в частности, опровергли информацию о том, что новый коронавирус будто бы создан в новосибирской лаборатории «Вектор». Публикация, через какую распространилась эта информация, была размещена в соцсети ВКонтакте.

«В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие. 16 сентября 2019 года произошел взрыв и утечка вируса, который преднамеренно с целью сокрытия масштабной катастрофы был занесен в город Ухань Китая», - рассказали содержание фейковой статьи в ведомстве.

Там добавили, что автор той публикации также усомнился в правильности статистики по Новосибирску. При этом информация о создания вируса в лаборатории действительности не соответствует. Ранее директор лаборатории Ринат Максютов сообщал, что летом 2019 года во всех лабораториях исследования с вирусами были планово остановлены.

В Генпрокуратуре сообщили еще о нескольких фейковых новостях. В частности, о некоем «экспертном столе» в Коми, участники которого заявили о преувеличении опасности, о том, что самоизоляция - обман народа, и порекомендовали ее не соблюдать. А по Петербургу появились лживые сведения о якобы принудительной эвтаназии в больницах.